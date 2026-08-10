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दहेज की मांग पूरी न होने पर तलाक दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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मुरादनगर में विवाहिता को एक लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न होने पर पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला की शादी इमरान से दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुई थी। पति और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। एसीपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दहेज की मांग पूरी न होने पर तलाक दिया

मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। एसीपी मसूरी सर्किल ने तहरीर के आधार पर पति इमरान, आमना, आलम, वसीम, नदीम और शाहबूद्दीन निवासी मुस्तफाबाद दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। नगर की सहबिस्वा कॉलोनी निवासी शबनम की शादी दिल्ली के मुस्तफाबाद निवासी इमरान के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से महिला को कम दहेज लाने केलिए प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने महिला को तलाक दिया और घर से निकाल दिया।

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