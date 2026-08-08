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दहेज के लिए प्रताड़ित करने में पांच पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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जेठवारा के नेवाड़ी निवासी रमेशचंद मौर्य की बेटी संगीता की शादी 2023 में अमित मौर्य से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर संगीता का शोषण करना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। संगीता ने पति और ससुराल के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने में पांच पर केस

जेठवारा थाना क्षेत्र के नेवाड़ी निवासी रमेशचंद मौर्य की बेटी संगीता की शादी 2023 में बाघराय के कोर्रही निवासी अमित मौर्य से हुई थी। आरोप है कि ससुराल लोग शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। उसे एक बेटी हो गई तो ससुराल के लोगों की प्रताड़ना बढ़ गई। पिछले वर्ष अगस्त में जेवर छीन लिए और उसे मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़िता ने एसपी से शिकायत के बद पति अमित मौर्य, सास अनीता, ससुर अर्जुन प्रसाद, देवर ललित मौर्य और ननद ममता के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

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