दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला, केस
विवाहिता ने दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर पति और उसके परिवार द्वारा उत्पीड़न का सामना किया। पति, ससुर और देवर पर मामला दर्ज किया गया है। विवाहिता चार वर्षों से मायके में रह रही है और ससुराल पक्ष उसकी मांग को पूरा करने में असफल रहा है।
भोट। दहेज में दस लाख रुपये की मांग कर पति ने परिजनों संग मिलकर विवाहिता का उत्पीड़न किया और उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाचं शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी बहन की शादी वर्ष 2019 को बागपत जनपद निवासी अमित धामा के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति अमित धामा, ससुर राजकुमार, देवर मनीष और परिवार के अन्य सदस्य अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये की मांग करने लगे।
मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता था तथा जान से मारने की धमकी दी जाती थी। कई बार पंचायत और रिश्तेदारों के माध्यम से दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन ससुराल पक्ष अपने रवैये पर कायम रहा। करीब चार वर्ष से विवाहिता अपने मायके में रह रही है। आरोप है कि अब भी ससुराल पक्ष उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है और दहेज की मांग पर अड़ा हुआ है।थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति समेत चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें