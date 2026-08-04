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दहेज के अतिरिक्त तीन लाख नकदी की डिमांड, छह पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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गांव सरैया में नीरू की बेटी शशी की शादी 26 अप्रैल 2024 को हुई, जहां पति के परिवार ने दहेज और अतिरिक्त नकदी मांगने पर उसे प्रताड़ित किया। आरोपितों में ससुराल के सदस्य शामिल हैं। नीरू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें छह आरोपितों पर कार्रवाई की गई है।

दहेज के अतिरिक्त तीन लाख नकदी की डिमांड, छह पर रिपोर्ट

टड़ियावां। गांव सरैया मजरा भड़ायल निवासी नीरू की बेटी शशी की शादी 26 अप्रैल 2024 को शाहाबाद थाने के आगमपुर गांव रचित से हुई थी। शादी के दौरान पिता नीरू ने अपने सामर्थ्य अनुसार करीब छह लाख रुपए खर्च किए। बावजूद ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हैं। आरोप है कि उसके ससुर संतराम, सास, चचिया ससुर आशाराम, श्यामू, ननद संध्या, देवर सचिन कुमार ने दहेज के अतिरिक्त तीन लाख की नकदी और दो तौला सोने की चैन की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया। आरोपितों ने जानमाल की धमकी दी है। पुलिस ने छह आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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