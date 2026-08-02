दहेज के लिए मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला

झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नवविवाहित महिला ने शादी के झांसे में आकर यौन शोषण को सहन किया। बाद में दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके ससुरालवालों ने उसकी जमकर पिटाई की। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

झंझारपुर। झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बाद में दहेज के लिए नवविवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़िता की कहानी प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता वर्ष 2024 में दरभंगा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो मामले को कानूनी प्रक्रिया से बचाने के लिए 17 जुलाई 2024 को दोनों की शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार करा दी गई।

दहेज की मांग आरोप है कि ससुराल आने के बाद महिला की असहमति के बावजूद जबरन दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया। इसके कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दो लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

मारपीट और शिकायत 27 जुलाई की रात दहेज की मांग पूरी न होने पर पति, भैंसुर, सास और दियादनी ने एक राय होकर महिला के साथ लाठी-डंडों एवं धारदार हथियार से गंभीर मारपीट की तथा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसका मोबाइल छीनकर कमरे में बंद कर दिया गया। 31 जुलाई को किसी तरह मौका पाकर पीड़िता वहां से भाग निकली और अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर में अपना इलाज कराया। थानाध्यक्ष माया कुमारी ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है।