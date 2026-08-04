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दहेज में मोटी रकम नहीं मिलने पर महिला को जलाकर मार डाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में प्रीति कुमारी नाम की महिला को दहेज नहीं मिलने के कारण जलाकर मार दिया गया। उसके पति, ससुर, सास और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि शादी के बाद से प्रीति के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अंततः उसे आग के हवाले कर दिया गया।

दहेज में मोटी रकम नहीं मिलने पर महिला को जलाकर मार डाला

रांची, प्रमुख संवाददाता। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के हरमू रोड विद्यानगर के करम चौक में रहने वाली प्रीति कुमारी नाम की महिला की दहेह में मोटी रकम नहीं मिलने की वजह से शरीर पर डीजल उड़ेलकर जलाकर मार डाला गया। मामले में मृतका की मां और बिहार के नवादा जिला के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के चंडीपुर में रहने वाली प्रियंका देवी के फर्द बयान पर पति जितेंद्र साव, समधिन, समधि, पुत्री के जेठ, जेठानी व ननद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि आरोपी दामाद जितेंद्र के साथ सूचक की पुत्री की शादी दो लाख रुपये नगद व कीमती सामान देकर की गई थी।

शादी के कुछ दिन बाद से ही प्रीति के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। इसमें सभी नामजद शामिल थे। आरोप है कि बाद में पति जितेंद्र साव, ससुर अनिल साव, सास रेणू देवी, जेठ रवींद्र साव, जेठानी और ननद ने एकमत होकर आवास के बाहर खड़ा किए गए ऑटो से डीजल निकाल कर पुत्री प्रीति के शरीर पर उड़ेल कर आग लगा दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के लिए रिम्स में भर्ती प्रीति ने बाद में दम तोड़ दिया। इधर, केस दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने दहेज हत्या मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दी है।

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