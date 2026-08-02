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दहेज में ट्रैक्टर-रोटावेटर न मिलने पर जानलेवा हमले का आरोप, शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता व उसकी मां पर जानलेवा हमला किया गया। दोनों घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने वंदना को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दहेज में ट्रैक्टर-रोटावेटर न मिलने पर जानलेवा हमले का आरोप, शिकायत

​हसनपुर, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता व उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दोनों गंघायल हो गईं। पुलिस ने मां-बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया है।​ शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव खुंगावली निवासी उत्तम सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में पुत्री वंदना की शादी कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा गुर्जर की मढैया में की थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज में ट्रैक्टर व रोटावेटर की मांग को लेकर वंदना को काफी समय से प्रताड़ित कर रहा था। शनिवार दोपहर जब मां हरप्यारी बेटों के साथ बेटी की ससुराल पहुंची तो आरोप के मुताबिक उनके साथ मारपीट कर दी गई।

मां हरप्यारी को बचाने दौड़ी वंदना को भी पीटा गया। मां-बेटी घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायल मां-बेटी को नगर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया गया। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में जांच-पड़ताल के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घायलों का मेडिकल कराया गया है।

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