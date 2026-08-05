विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, केस दर्ज
मंझनपुर में एक युवती, रंजना देवी, को शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। पति रविकरन और अन्य पर गंभीर आरोप हैं। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
मंझनपुर, संवाददाता। मंझनपुर कोतवाली के टेवा गांव की एक युवती की शादी चित्रकूट के राजापुर में हुई थी। विवाहिता को आए दिन ससुराली प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग करते थे। इंकार करने पर ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।टेवा गांव के राजेश कुमार ने अपनी बेटी रंजना देवी की शादी चित्रकूट के माधवगंज, धोबीगंज निवासी रविकरन के साथ हुई थी। रंजना देवी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसको दहेज के लिए ससुरालवाले प्रताड़ित करते थे।
दहेज की मांग करते थे। जब उसने इंकार कर दिया तो उसको जबरन मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पति रविकरन, ननद लीला देवी, सुनीता देवी, उमा देवी, जेठ राम प्रकाश, जेठानी सीला देवी, देवर दुर्गा प्रसाद, देवरानी मनीषा, जेठ का लड़का अंकित व देवर का लड़का दीपक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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