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कोर्ट के आदेश पर दहेज उप्तीड़न का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरपालपुर थाना क्षेत्र के महितापुर गांव में एक विवाहिता ने दहेज की मांग और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरती देवी ने पति कुलदीप और ससुराल के नौ लोगों पर शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

कोर्ट के आदेश पर दहेज उप्तीड़न का मुकदमा

हरपालपुर। हरपालपुर थाना क्षेत्र के महितापुर गांव की एक विवाहिता ने पति समेत ससुराल पक्ष के नौ लोगों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने तथा जान से मारने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महितापुर गांव निवासी आरती देवी ने बताया कि उनका विवाह 15 जुलाई 2024 को फर्रुखाबाद के सुंदरपुर निवासी कुलदीप से हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पति कुलदीप, सास-ससुर अतिरिक्त दहेज में बाइक और भैंस की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उनके साथ लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया।

आरोप है कि पुत्र के जन्म के बाद भी आरोपियों ने जहर देकर मारने का प्रयास किया। 6 अक्टूबर 2025 को आरोपियों ने उनके जेवर और कपड़े छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया। आरोप लगाया कि 14 फरवरी 2026 को आरोपी पक्ष उनके मायके पहुंचा, जहां मारपीट, तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर हरपालपुर पुलिस ने पति सहित नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

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