विवाहिता को रस्सी से बांधकर लोहे के पाइप से पीटा
मंझनपुर के उदाथू में एक विवाहिता को उसके ससुरालियों ने रस्सी से बांधकर लोहे के पाइप से पीटा। विवाहिता ने दहेज की मांग और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस मामले में विवाहिता के पति समेत चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
मंझनपुर। चरवा थाना क्षेत्र के उदाथू (गढ़वा) में ससुरालियों ने विवाहिता के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। विवाहिता का आरोप है कि उसको रस्सी से बांधकर लोहे के पाइप से पीटा गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।उदाथू (गढ़वा) गांव की राजभारती ने मंगलवार को चरवा थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके पति राजेंद्र कुमार आऐ दिन उसे प्रताड़ित करते हैं। दहेज की मांग की जाती है। दहेज के लिए पति राजेंद्र कुमार, चचिया ससुर मुन्नीलाल, चचिया सास केतकी और गुड्डू चौकीदार ने उसको रस्सी से बांधकर घर में लोहे के पाइप से पीटा।
वह चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई तो उसको छोड़ा गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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