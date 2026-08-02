Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक हो रही है। इस दो दिवसीय बैठक में डाटा गुणवत्ता, नवाचार और जनकेंद्रित सांख्यिकी प्रणाली पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न देशों के अधिकारी इसमें भाग लेंगे और सांख्यिकी के प्रसार एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान पर जोर देंगे।

ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक आज से

लखनऊ। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की सोमवार से लखनऊ में होगी। दो दिवसीय बैठक में डाटा गुणवत्ता, नवाचार और जनकेंद्रित सांख्यिकी प्रणाली पर चर्चा की जाएगी। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इसका मकसद ब्रिक्स जेएसपी के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणाली में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। पहले दिन प्रशासनिक डाटा तथा दूसरे दिन डाटा परिस्थितिकी तत्र में एआई की तैयारी पर चर्चा होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।