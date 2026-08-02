ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक आज से
लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक हो रही है। इस दो दिवसीय बैठक में डाटा गुणवत्ता, नवाचार और जनकेंद्रित सांख्यिकी प्रणाली पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न देशों के अधिकारी इसमें भाग लेंगे और सांख्यिकी के प्रसार एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान पर जोर देंगे।
लखनऊ। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यकी कार्यालयों (एनएसओ) के प्रमुखों की सोमवार से लखनऊ में होगी। दो दिवसीय बैठक में डाटा गुणवत्ता, नवाचार और जनकेंद्रित सांख्यिकी प्रणाली पर चर्चा की जाएगी। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इसका मकसद ब्रिक्स जेएसपी के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणाली में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। पहले दिन प्रशासनिक डाटा तथा दूसरे दिन डाटा परिस्थितिकी तत्र में एआई की तैयारी पर चर्चा होगी।
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