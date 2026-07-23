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भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्री सहमत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग पर सहमति हुई। निम्हंस मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क का समन्वय करेगा। स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं।

भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्री सहमत

भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग पर सहमति प्रकट की गई। साथ ही बेंगलुरू में स्थित निम्हंस ब्रिक्स देशों में मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क के लिए समन्वय का कार्य करेगा। इस दौरान ब्रिक्स मंत्री स्तरीय स्वास्थ्य घोषणापत्र को भी मंजूरी प्रदान की गई। चंडीगढ़ में आयोजित हुए ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि यह बैठक भविष्य में सहयोग के लिए स्थाई संस्थागत तंत्र स्थापित करेगी। नड्डा ने कहा कि भारत ने जन-केंद्रित नीतियों, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और बेहतर सेवा वितरण व्यवस्था के माध्यम से अपने स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक और परिवर्तनकारी सुधार किए हैं。

स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा का अवसर

देशों को स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर मिला

भारत की अध्यक्षता में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण शीर्षक के तहत आयोजित इस बैठक ने सदस्य देशों को प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा करने तथा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने तथा निरंतर सहयोग के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर प्रदान किया। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री-स्तरीय घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाया जाना रहा। यह घोषणापत्र स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने तथा अधिक लचीली, न्यायसंगत और जन-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के प्रति ब्रिक्स देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री, प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने साझा जनस्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाने और अधिक सुदृढ़ वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

FAQ

ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का उद्देश्य क्या था?
ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग पर सहमति प्रकट करना था।
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