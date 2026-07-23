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बुढ़मू रिश्वत कांड में जेल में बंद भाईयों की जमानत पर केस डायरी तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के बुढ़मू अंचल के राजस्वकर्मियों राजेश किशोर रवि और गौतम किशोर रवि की रिश्वत कांड में जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने एसीबी को केस डायरी और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और अगली सुनवाई 1 अगस्त को निर्धारित की गई है।

बुढ़मू रिश्वत कांड में जेल में बंद भाईयों की जमानत पर केस डायरी तलब

रांची। बुढ़मू अंचल के चर्चित रिश्वत कांड में गिरफ्तार राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और उसका भाई गौतम किशोर रवि की जमानत याचिका पर गुरुवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने एसीबी को केस डायरी और जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त निर्धारित की है। मामला 8 जुलाई का है। एसीबी ने बुढ़मू अंचल के राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

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