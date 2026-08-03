बांका: बांका जिला परिषद कार्यालय में निगरानी की छापेमारी, ₹1.26 लाख रिश्वत लेते दो कर्मचारी गिरफ्तार

बांका, निज संवाददाता। बांका जिला परिषद कार्यालय में सोमवार को पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 26 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए जिला परिषद के दो कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से जिला परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार कर्मचारियों की पहचान जागेश्वर मंडल एवं ओमप्रकाश मंडल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, एक संवेदक ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी कि कार्य से संबंधित भुगतान एवं अन्य प्रक्रियाओं के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद पटना से पहुंची निगरानी टीम ने जाल बिछाया और दोनों कर्मचारियों को 1.26 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया。