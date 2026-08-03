बांका: बांका जिला परिषद कार्यालय में निगरानी की छापेमारी, ₹1.26 लाख रिश्वत लेते दो कर्मचारी गिरफ्तार
बांका ज़िले में जिला परिषद कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 1 लाख 26 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को पूछताछ के लिए पटना ले जाया। इस मामले में कुल पांच लोगों के विरुद्ध परिवाद दर्ज किया गया है।
बांका, निज संवाददाता। बांका जिला परिषद कार्यालय में सोमवार को पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 26 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए जिला परिषद के दो कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से जिला परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार कर्मचारियों की पहचान जागेश्वर मंडल एवं ओमप्रकाश मंडल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, एक संवेदक ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी कि कार्य से संबंधित भुगतान एवं अन्य प्रक्रियाओं के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद पटना से पहुंची निगरानी टीम ने जाल बिछाया और दोनों कर्मचारियों को 1.26 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया。
गिरफ्तारी की प्रक्रिया
बताया गया है कि इस मामले में जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव सहित कुल पांच लोगों के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया गया है। हालांकि निगरानी टीम ने फिलहाल रिश्वत लेते पकड़े गए दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपितों को पूछताछ के लिए अपने साथ पटना ले जाया गया।
आगे की कानूनी कार्रवाई
पटना निगरानी अन्वेषण bureau के डीएसपी सत्येंद्र राम के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। डीएसपी ने बताया कि एक संवेदक की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों कर्मचारियों को ₹1.26 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा परिवाद में नामजद अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
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