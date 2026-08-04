एलडीए रिश्वत प्रकरण में नया मोड़, एक और मामले को विजिलेंस जांच में जोड़ने की मांग

एलडीए में हाल में सामने आए रिश्वत प्रकरण में अमिताभ ठाकुर ने विजिलेंस विभाग से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उनकी पत्नी के किराये पर लिए गए भूखंड पर संचालित जश्न लॉन के संचालक ने आरोप लगाया है कि उसे दो करोड़ रुपये की मांग की गई है और बिना नियमों का पालन किए लॉन सील किया गया।

एलडीए में हाल ही में सामने आए रिश्वत प्रकरण और विजिलेंस की कार्रवाई के बीच एक नया मामला भी चर्चा में आ गया है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने विजिलेंस विभाग से एक अन्य प्रकरण को भी मौजूदा जांच में शामिल कर उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने विजिलेंस विभाग और एलडीए उपाध्यक्ष को भेजे गए पत्र में कहा है कि उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर से किराये पर लिए गए भूखंड पर संचालित जश्न लॉन के संचालक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार लॉन को एक ऐसे शिकायतकर्ता की शिकायत पर सील कर दिया गया, जिसकी पत्नी का नाम एलडीए उपाध्यक्ष के 31 मई 2025 के पत्र में आदतन अथवा सर्वाधिक शिकायतकर्ताओं की सूची में प्रमुखता से दर्ज बताया गया था.

20 लाख रुपये मांगने का आरोप अमिताभ ठाकुर के अनुसार लॉन संचालक का आरोप है कि परिसर को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना सील किया गया। साथ ही प्रकरण के निस्तारण के लिए 20 लाख रुपये की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। अमिताभ ठाकुर के मुताबिक संचालक का कहना है कि उसे बताया गया कि इस धनराशि का हिस्सा इंजीनियर और शिकायतकर्ता तक पहुंचता है।

विजिलेंस जांच में हो पूरे नेटवर्क की पड़ताल अमिताभ ठाकुर का कहना है कि हाल में उजागर हुए एलडीए रिश्वत प्रकरण, अवैध निर्माण संबंधी शिकायतकर्ताओं की भूमिका की जांच और जश्न लॉन मामले में लगाए गए आरोपों को एक साथ देखते हुए पूरे प्रकरण की व्यापक विजिलेंस जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिये, शिकायतकर्ता या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विजिलेंस को औपचारिक पत्र भेजा गया है। साथ ही कहा कि 20 लाख रुपये की कथित मांग से जुड़े इंजीनियर के नाम का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर इससे जुड़े तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है.