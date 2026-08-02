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मां का दूध शिशु का पहला टीका, पहला पोषण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत केशवपुरम के निजी हॉस्पिटल में संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें 50 महिलाओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने बताया कि मां का दूध शिशु का पहला टीका है और इसे जन्म के पहले घंटे में शुरू करना आवश्यक है। इससे गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है।

मां का दूध शिशु का पहला टीका, पहला पोषण

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से रविवार को केशवपुरम के एक निजी हॉस्पिटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50 महिलाओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि मां का दूध शिशु का पहला टीका, पहला पोषण और पहला अधिकार है। जन्म के प्रथम घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने व पहले छह माह तक केवल मां का दूध देने से शिशु को दस्त, निमोनिया, सेप्सिस, कुपोषण, एलर्जी तथा अनेक गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। संजय श्रीवास्तव, डॉ. शिवम श्रीवास्तव, डॉ जेके गुप्ता, डॉ. नीलू श्रीवास्तव अन्नपूर्णा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहीं।

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