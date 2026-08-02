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विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा में शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के आयोजन के दौरान 'स्तनपान, जो कारगर है उसे मजबूत करें' विषय पर चर्चा की गई। मां का गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) शिशु के लिए पहला प्राकृतिक टीका माना गया है। छह महीने तक केवल मां का दूध देने और फिर पौष्टिक आहार शुरू करने की सलाह दी गई।

विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित

गोड्डा एक प्रतिनिधि। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन गोड्डा के तत्वाधान में शनिवार को विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7अगस्त के थीम जीवन की स्थाई शुरुआत के लिए ‘स्तनपान ,जो कारगर है उसे मजबूत करें’ विषय पर चर्चा करते हुऐ महिला आरोग्य समिति सकेतपुरी वॉर्ड 07 में बताया गया कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद, पहले 1 घंटे के भीतर मां का गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) जरूर पिलाएं। जो बच्चे के लिए पहला प्राकृतिक टीका है। शुरुआत के छह महीनों तक शिशु को पानी, शहद या घुट्टी न दें। केवल मां का दूध ही संपूर्ण आहार है। छह महीने पूरे होने के बाद ऊपरी पौष्टिक आहार पूरक आहार शुरू करें और साथ में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखें।

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नियमित स्तनपान कराने से माताओं में स्तन और डिम्बग्रंथि ओवेरियन कैंसर, टाइप-2 मधुमेह और प्रसवोत्तर अवसाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का खतरा कम होता है। शहरी क्षेत्र के विभिन्न समुदाय में असनबनी , सरकंडा, सत्संग नगर गोड्डा मे स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पे अर्बन हेल्थ के पारा मेडिकल स्टॉफ. महिला आरोग्य समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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