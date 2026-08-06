मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार
बहराइच में महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा स्तनपान जागरूकता एवं नवजात शिशु देखभाल पर कार्यशाला आयोजित की गई। उप प्राचार्य डॉ. शहनवाज़ मलिक ने बताया कि मां का गाढ़ा दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम है। कार्यशाला का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व और नवजात देखभाल की जानकारी देना था।
बहराइच, संवाददाता। महाराजा सुहेल देव स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट ऑन ब्रेस्टफीडिंग एंड न्यूबॉर्न केयर के सहयोग से स्तनपान जागरूकता एवं नवजात शिशु देखभाल विषय पर कार्यशाला हुई। उप प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. शहनवाज़ मलिक ने कहा कि शिशु के लिए मां का गाढ़ा दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। इससे शिशुओं को वंचित न करें,बल्कि यह शिशु के लिए संजीवनी के समान है। बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री माताओं, परिजनों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को विशुद्ध स्तनपान के महत्व, नवजात की समुचित देखभाल तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था।विशेषज्ञ
चिकित्सकों एवं विभाग की टीम ने माताओं को जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान प्रारम्भ करने, शिशु को पहले छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने तथा छह माह के बाद उपयुक्त पूरक आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की जानकारी दी। स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों का वैज्ञानिक समाधान कर व्यक्तिगत स्तनपान परामर्श भी दिया गया।कार्यक्रम में लाभार्थियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं निःशुल्क औषधि वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केस डिस्कशन में स्तनपान की चुनौतियों, नवजात देखभाल व कुपोषण रोकथाम पर चर्चा हुई।डॉ. मलिक ने कहा कि विशुद्ध स्तनपान शिशु के जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत है। यह संक्रमण व कुपोषण से बचाता है।
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