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50 प्रतिशत महिलाएं नहीं कराती छह माह तक स्तनपान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर बाल रोग अकादमी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 20 माताओं और नर्सिंग स्टॉफ ने भाग लिया। विशेषज्ञ डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि केवल 50 प्रतिशत माताएं छठे महीने तक शिशु को स्तनपान कराती हैं।

50 प्रतिशत महिलाएं नहीं कराती छह माह तक स्तनपान

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह पर बाल रोग अकादमी की ओर से श्याम नगर में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। 20 माताओं व नर्सिंग स्टॉफ ने भाग लिया। डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि केवल 50 प्रतिशत माताएं शिशु को छह माह तक स्तनपान कराती हैं। डॉ रितु श्रीवास्तव ने बताया कि बोतल का दूध पिलाने से डायरिया, न्यूमोनिया, एलजी, दमा आदि बीमारियां होती हैं। डॉ शैलेंद्र गौतम ने भी अहम जानकारी दी।

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