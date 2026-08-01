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मां का पहला दूध नवजात के लिए अमृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महर्षि बालार्क चिकित्सालय में माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से जिले में शुरुआती स्तनपान की स्वीकार्यता बढ़ी है, जिसमें 98% नवजातों को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराया गया।

मां का पहला दूध नवजात के लिए अमृत

बहराइच, संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महर्षि बालार्क चिकित्सालय में शनिवार को माताओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के प्रोजेक्ट जागृति-4 के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में प्रसूताओं की काउंसलिंग की गई। जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों का असर जिले में शुरुआती स्तनपान की बढ़ती स्वीकार्यता के रूप में दिख रहा है। एचएमआईएस के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में कुल 1,01,058 जीवित जन्म दर्ज किए गए, जिनमें से 98,959 नवजातों यानी लगभग 98 प्रतिशत को जन्म के पहले घंटे के अंदर स्तनपान कराया गया।

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सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने कहा कि स्तनपान नवजात के स्वस्थ जीवन की पहली और सबसे मजबूत नींव है। एसीएमओ डॉ. संतोष राना, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. यासिर, हॉस्पिटल मैनेजर रिजवान, डीसीपीएम मो. राशिद आदि मौजूद रहे।

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