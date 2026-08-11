Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आयुर्वेद मेडिकल कालेज व आरोग्य भारती ने स्तनपान के लिए किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

मथुरा में संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और आरोग्य भारती द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत केआर डिग्री कॉलेज में स्तनपान जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक आचार्या डॉ. रेखा ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्तनपान के महत्व पर व्याख्यान दिया। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संबंधित प्रश्न पूछे।

आयुर्वेद मेडिकल कालेज व आरोग्य भारती ने स्तनपान के लिए किया जागरूक

मथुरा। संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के स्त्री एवं प्रसूति तंत्र विभाग एवं आरोग्य भारती, ब्रज प्रांत द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत केआर डिग्री कॉलेज में स्तनपान जागरुकता व्याख्यान का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम विवि की सीईओ डॉ. मीनाक्षी एवं प्राचार्य डॉ. मोहन एमके के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्त्री एवं प्रसूति तंत्र विभाग की सहायक आचार्या डॉ. रेखा ने छात्राओं, शिक्षकों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए स्तनपान के महत्व, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान प्रारंभ करने, पहले छह माह तक केवल माँ का दूध देने तथा दो वर्ष या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने की आवश्यकता को विस्तार से समझाया।

ये भी पढ़ें:नवजात शिशु के लिए मां का दूध वरदान: मीनू सिंह

व्याख्यान के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा स्तनपान, मातृ पोषण एवं नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे,जिनका डॉ. रेखा द्वारा वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समाधान किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।