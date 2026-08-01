विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न
विश्व स्तनपान सप्ताह पर, श्री अरविन्द महिला कॉलेज पटना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रो. विमी सिंह ने स्तनपान के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्या ने इसे शिशु के विकास में महत्वपूर्ण बताया। रोटरी की अध्यक्ष डॉ. रंजना ने इसे जन-आंदोलन बनाने की अपील की और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं।
विश्व स्तनपान सप्ताह पर श्री अरविन्द महिला कॉलेज पटना के गृह विज्ञान विभाग और रोटरी पटना मिडटाउन के तत्वावधान में शनिवार को कॉलेज के सेमिनार हॉल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) विमी सिंह ने वर्ष 2026 की थीम ‘सतत जीवन के लिए स्तनपानपोषण देने वाली प्रक्रिया को मजबूत बनाना’ पर प्रकाश डाला। कहा कि जीवन के प्रथम छह माह मां का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार है व स्तनपान को बढ़ावा देना परिवार, समाज और स्वास्थ्यकर्मियों की साझा जिम्मेदारी है। प्राचार्या प्रो. रेखा रानी ने कहा कि स्तनपान शिशु के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की मजबूत नींव है।
उन्होंने छात्राओं से इस संदेश को समाज तक पहुंचाने की अपील की। रोटरी पटना मिडटाउन की अध्यक्ष डॉ. रंजना कुमार ने स्तनपान को जन-आंदोलन बनाने पर बल दिया। मुख्य अतिथि डॉ. निमिषा अग्रवाल ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान शुरू करने के महत्व पर जानकारी दी।कार्यक्रम में क्विज, पोस्टर प्रस्तुति, रैंप वॉक एवं नुक्कड़ नाटक हुआ। पोस्टर प्रतियोगिता में पुष्पा कुमारी प्रथम, कविता रानी एवं शबनम परवीन द्वितीय तथा सेजल राज एवं रानी कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं।
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