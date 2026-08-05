स्तनपान पर हुई पोस्टर प्रतियोगिता में अदिति रही अव्वल
श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह पर कार्यक्रम हुआश्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह पर कार्यक्रम हुआनर्स
विश्व स्तनपान सप्ताह अन्तर्गत स्वस्थ जीवन स्वस्थ के लिए शिशु अवस्था में स्तनपान शरीर को स्वस्थ व मज़बूत बनाएं थीम पर लघु नाटिका हुई। जिसके जरिए लोगों को स्तनपान की महत्ता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में अदिति कुकरेती प्रथम रही।
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