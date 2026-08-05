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समुदाय के गर्भवती व धात्री माताओं को स्तनपान की महत्ता बताई गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- जिले के सभी आयुष्मान मंदिर पर विश्व स्तनपान सप्ताह पर किया गया जागरूक समुदाय के गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्तनपान की महत्ता बताई गई

समुदाय के गर्भवती व धात्री माताओं को स्तनपान की महत्ता बताई गई

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर मंगलवार को जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्तनपान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शपथ ग्रहण समारोह एवं व्यापक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका व बड़ी संख्या में गर्भवती एवं धात्री माताओं ने भाग लिया।

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कार्यक्रम के महत्व

सीएस डॉ जयप्रकाश सिंह विश्व स्तनपान सप्ताह के महत्ता के बारे बताते हुए कहा कि नवजात शिशु के जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने, जन्म के बाद पहले छह माह तक केवल मां का दूध (अनन्य स्तनपान) पिलाने व छह माह के बाद ऊपरी आहार के साथ दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की शपथ दिलाई गई। यह संकल्प भी लिया गया कि परिवार एवं समाज में स्तनपान के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाएगा। माताओं को इसके लिए निरंतर प्रोत्साहित भी किया जाना है।

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स्वास्थ्यकर्मियों की जानकारी

स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को स्तनपान के महत्व, नवजात शिशु के पोषण, संक्रमण से सुरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा मातृ स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि मां का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) शिशु के लिए अत्यंत लाभकारी होता है और इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं फेंकना चाहिए।

जागरूकता अभियान

डीपीसी सुनील कुमार ने बताया की जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा सत्र, समूह चर्चा, परामर्श एवं जनजागरूकता गतिविधि का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने परिवार के सदस्य से भी अपील किया कि वे धात्री माता को पर्याप्त सहयोग एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे शिशु का समुचित पोषण सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने स्तनपान को बढ़ावा देने, कुपोषण की रोकथाम करने व प्रत्येक नवजात को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत देने के लिए अपने क्षेत्र में निरंतर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की कि वे स्तनपान संबंधी वैज्ञानिक तथ्यों को अपनाए व स्वस्थ एवं कुपोषण-मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम में किन-किन का योगदान था?
कार्यक्रम में चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका व बड़ी संख्या में गर्भवती एवं धात्री माताओं ने भाग लिया।
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