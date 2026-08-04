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'छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध पिलाएं'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डॉ. केके अग्रवाल के नेतृत्व में, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को स्तनपान के फायदे समझाए जा रहे हैं। इस अभियंत्रण में नवजात को जन्म के एक घंटे बाद और 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

'छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध पिलाएं'
'छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध पिलाएं'

रुद्रपुर, संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल के निर्देशन में आशा कार्यकर्ता और ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर (बीसीएम) गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व और इसके फायदों की जानकारी दे रहे हैं। अभियान के तहत गांवों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर चौपाल, गृह भ्रमण और समूह बैठकों के माध्यम से माताओं को नवजात के जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही जन्म के बाद छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध पिलाने और इसके बाद दो वर्ष तक ऊपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखने की सलाह दी जा रही है।

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सीएमओ डॉ. केके अग्रवाल ने बताया कि मां का पहला दूध (कोलोस्ट्रम) शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे शिशु को दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि स्तनपान शिशु के साथ मां के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

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