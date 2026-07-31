रखें अपने नवजात का ध्यान, पहले घंटे में स्तनपान अमृत के समान

गोण्डा, संवाददाता। पहले घंटे में मां का स्तनपान नवजात के लिए अमृत के समान है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में 3,18,603 नवजातों को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है, विशेषकर छह माह के पूर्ण स्तनपान के लिए।

गोण्डा, संवाददाता। पहले घंटे में मां का स्तनपान नवजात के लिए अमृत के समान है। देवीपाटन मंडल में इस तथ्य को समझा और इस पर फोकस किया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 32,6040 जीवित शिशुओं का जन्म हुआ, जिनमें से 3,18,603 नवजातों को जन्म के पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अब विभाग छह माह के पूर्ण स्तनपान के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। विश्व स्तनपान दिवस एक अगस्त पर स्वास्थ्य विभाग जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार देवीपाटन मंडल में गोंडा में 105212, बहराइच में 98,959, बलरामपुर में 74,622 तथा श्रावस्ती में 39,810 नवजातों को जन्म के पहले घंटे के भीतर मां का दूध उपलब्ध कराया गया है。

नवजात के लिए ''प्राकृतिक वैक्सीन'' है कोलोस्ट्रम बाल्यरोग विशेषज्ञ डा आफताब आलम के अनुसार जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, नवजात के लिए पहली प्राकृतिक वैक्सीन की तरह काम करता है। इसमें मौजूद एंटीबॉडीज और लैक्टोफेरिन जैसे प्रतिरक्षात्मक तत्व शिशु को शुरुआती संक्रमणों से बचाते हैं और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बीमारियों से सुरक्षा और सर्वांगीण विकास मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतलाल पटेल ने बताया कि जन्म के बाद पहले छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी, गाय या भैंस का दूध अथवा कोई अन्य पूरक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। मां का दूध शिशु की सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है और दस्त, निमोनिया तथा कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं के खतरे को कम करने के साथ उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मंडलीय प्रबंधक राहुल पटेल ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं, एचबीएनसी भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ता परिवारों को पहले छह माह तक केवल स्तनपान और सही स्तनपान की तकनीक के बारे में जागरूक करती हैं।

दूर हो रहीं भ्रान्तियां, जागरूक हो रहीं महिलाएं गोण्डा। अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अल्पना रानी गुप्ता ने बताया कि पहले परिवारों में यह धारणा थी कि प्रसव के बाद कई दिनों तक मां का दूध नहीं आता, इसलिए शिशु को शहद या घुट्टी दी जाती थी। अस्पतालों में प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराने और नियमित परामर्श से ऐसी भ्रांतियां तेजी से समाप्त हो रही हैं। कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग का मुख्य फोकस है कि कामकाजी माताएं भी पहले छह माह तक केवल मां का दूध ही शिशु को उपलब्ध कराएं । इसके लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के कंगारू मदर केयर (केएमसी) वार्डों में माताओं को सही स्तनपान तकनीक और आवश्यकता पड़ने पर दूध निकालकर सुरक्षित तरीके से पिलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।