Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘मां का दूध नवजात शिशु के लिए तरल सोना’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में महाराणा प्रताप महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने ब्रेस्ट मिल्क की संरचना और इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स पर व्याख्यान आयोजित किया। यह कार्यक्रम छात्राओं को मां के दूध के पोषण और रोग प्रतिरोधक गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रीतिका त्रिपाठी ने बताया कि मां का दूध नवजात के लिए अति महत्वपूर्ण है।

‘मां का दूध नवजात शिशु के लिए तरल सोना’

गोरखपुर। महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ के गृह विज्ञान विभाग की ओर से सोमवार को ब्रेस्ट मिल्क की संरचना एवं इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को मां के दूध के पोषण एवं रोग प्रतिरोधक गुणों की जानकारी प्रदान की गई। गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी रीतिका त्रिपाठी ने कहा कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए तरल सोना है। स्तनपान केवल मातृत्व का दायित्व नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है। कार्यक्रम का संचालन विभाग की छात्रा कुमारी रेणु ने किया।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: कैंसर की संभावना को कम करता स्तनपान
ये भी पढ़ें:किशनगंज : विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतिहारा में आयोजित हुई सामुदायिक बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।