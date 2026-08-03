‘मां का दूध नवजात शिशु के लिए तरल सोना’
गोरखपुर में महाराणा प्रताप महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने ब्रेस्ट मिल्क की संरचना और इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स पर व्याख्यान आयोजित किया। यह कार्यक्रम छात्राओं को मां के दूध के पोषण और रोग प्रतिरोधक गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रीतिका त्रिपाठी ने बताया कि मां का दूध नवजात के लिए अति महत्वपूर्ण है।
गोरखपुर। महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ के गृह विज्ञान विभाग की ओर से सोमवार को ब्रेस्ट मिल्क की संरचना एवं इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को मां के दूध के पोषण एवं रोग प्रतिरोधक गुणों की जानकारी प्रदान की गई। गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी रीतिका त्रिपाठी ने कहा कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए तरल सोना है। स्तनपान केवल मातृत्व का दायित्व नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है। कार्यक्रम का संचालन विभाग की छात्रा कुमारी रेणु ने किया।
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