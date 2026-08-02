चलते-चलते::तेजी से फैलने की होड़ में अपना ही डीएनए तोड़ रहा कैंसर
हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन किया है। कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ने के लिए अपने ही डीएनए को तोड़ती हैं और फिर उसे ठीक करती हैं। इस प्रक्रिया में म्यूटेशन बढ़ जाते हैं, जिससे कैंसर अधिक प्रतिरोधी बन जाता है। यह खोज नए इलाज के लिए रास्ता खोल सकती है।
वैज्ञानिकों को कैंसर के इलाज में मिली नई जानकारी हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के शोधकर्ताओं का दावा
कैंसर कोशिकाओं का व्यवहार
कैंसर कोशिकाएं खुद को तेजी से बढ़ाने की होड़ में अपने ही डीएनए को तोड़ती हैं और फिर उसे खुद ही ठीक करती हैं।
खतरनाक म्यूटेशन
म्यूटेशन कैंसर को और अधिक खतरनाक, संक्रामक और दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी बना रहीं
यरूशलम, एजेंसी। कैंसर की बीमारी को लेकर हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरुशलम के शोधकर्ताओं ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अध्ययन के अनुसार, कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ने के चक्कर में खुद अपने ही डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं और उसे बार-बार तोड़ती हैं।
डीएनए को तोड़ने और फिर उसकी मरम्मत करने का यह चक्र कैंसर को और अधिक खतरनाक बना देता है। हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि कैंसर की यही कमजोरी भविष्य में इसके नए इलाज का रास्ता भी खोल सकती है।
शोध का विवरण
ये अध्ययन 'साइंस एडवांसेज' पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।
डीएनए पर दबाव डालती हैं कोशिकाएं
कैंसर कोशिकाओं को तेजी से विभाजित होने और जीवित रहने के लिए कुछ खास जींस को सामान्य से बहुत अधिक सक्रिय रखना पड़ता है। डीएनए के नियंत्रण क्षेत्र, जिन्हें 'सुपर-एन्हांसर्स' कहा जाता है, इन जींस को पूरी ताकत से चलाने का काम करते हैं। इस अत्यधिक गतिविधि और तनाव के कारण डीएनए की दोनों लटें बीच से टूट जाती हैं। कैंसर कोशिकाएं इन टूटे हुए डीएनए की मरम्मत तो कर लेती हैं, लेकिन बार-बार रिपेयर करने के दौरान छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों से नए म्यूटेशन जन्म लेते हैं, जिससे कैंसर का ट्यूमर और अधिक मजबूत, आक्रामक और दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है।
अध्ययन की विधि
ऐसे किया गया अध्ययन
शोधकर्ताओं ने संवेदनशील जीनोम-मैपिंग तकनीक का उपयोग करके यह पाया कि डीएनए में टूटने की घटनाएं रैंडम नहीं थीं, बल्कि ठीक उन्हीं स्थानों पर हो रही थीं जहां 'सुपर-एन्हांसर्स' सबसे ज्यादा सक्रिय थे।
इलाज की संभावना
इलाज में मदद मिलेगी
इस खोज की सबसे खास बात यह है कि कैंसर की यह ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। चूंकि कैंसर कोशिकाएं जीवित रहने के लिए इन उच्च-तनाव वाले डीएनए क्षेत्रों और रिपेयरिंग सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर हैं, इसलिए वे इन जगहों पर बेहद संवेदनशील भी होती हैं। वैज्ञानिक अब ऐसी थेरेपी विकसित कर सकते हैं जो सुपर-एन्हांसर्स द्वारा बढ़ाई जा रही अत्यधिक जीन गतिविधि को रोक सके। कैंसर कोशिकाओं द्वारा टूटे हुए डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता को ही खत्म कर दे, जिससे ट्यूमर खुद ही नष्ट हो जाए।
वर्तमान उपचार के तरीके
अभी कीमोथेरेपी का उपयोग
वर्तमान में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग होता है, जो पूरे शरीर की सामान्य और कैंसर दोनों कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। इस शोध से एक नया रास्ता खुलता है। यदि कैंसर कोशिकाओं को उनके टूटे डीएनए को रिपेयर करने से रोक दिया जाए, तो कैंसर कोशिकाएं अपने ही बनाए डीएनए ब्रेक्स के कारण खुद खत्म हो जाएंगी।
भारत में कैंसर की स्थिति
भारत में हर साल करीब 14 लाख मामले
भारत में हर साल लगभग 14 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आते हैं। 9 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। कई अध्ययनों में बताया गया है कि भारत में 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने की संभावना होती है। दुनिया भर में सालाना लगभग 2.06 करोड़ कैंसर के नए मामले दर्ज किए जाते हैं। 2050 तक दुनिया में कैंसर के नए मामलों की संख्या बढ़कर 3.44 करोड़ होने की आशंका है
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