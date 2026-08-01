पीजीआई की नई तकनीक से थायरॉयड मरीजों को बड़ी राहत

एसजीपीजीआई के एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जरी विभाग ने थायरॉयड मरीजों के लिए नई 'डायरेक्ट एक्सेस माइक्रोवेव एब्लेशन' (डीएएमए) तकनीक विकसित की है। इसके द्वारा सात मरीजों का सफल इलाज किया गया। यह विधि थायरॉयड ग्रंथि को सुरक्षित रखते हुए इलाज की सुविधा प्रदान करती है और मरीजों पर बोझ घटाती है।

एसजीपीजीआई के एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जरी विभाग ने थायरॉयड मरीजों के लिए एक नई हाइब्रिड तकनीक विकसित की है। 'डायरेक्ट एक्सेस माइक्रोवेव एब्लेशन' (डीएएमए) नाम की इस तकनीक से दोनों तरफ थायरॉयड गांठ वाले सात चयनित मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है। ऑपरेशन के बाद सभी मरीजों की थायरॉयड कार्यक्षमता सामान्य पाई गई और किसी में भी कोई जटिलता देखने को नहीं मिली। यह तकनीक भविष्य में ऐसे मरीजों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है, जिन्हें थायरॉयड ग्रंथि को सुरक्षित रखते हुए इलाज की जरूरत होती है। सर्जरी और एब्लेशन का अनोखा मेल

तकनीक का विकास विभाग के डॉ. सबारेत्नम मयिलवगनन के नेतृत्व में तैयार इस तकनीक में सर्जरी और माइक्रोवेव एब्लेशन को एक साथ जोड़ा गया है। प्रक्रिया के तहत, जिस तरफ बड़ी गांठ होती है, उस हिस्से को सर्जरी से हटा दिया जाता है। वहीं, दूसरी तरफ की सौम्य गांठ को उसी ऑपरेशन के दौरान माइक्रोवेव प्रोब से नष्ट कर दिया जाता है। इससे दोनों तरफ की समस्या का इलाज एक ही बार में हो जाता है।

जीवनभर की दवा से मिलेगी राहत पारंपरिक 'टोटल थायरॉयडेक्टॉमी' में पूरी थायरॉयड ग्रंथि निकालनी पड़ती है, जिससे मरीज को जीवनभर थायरॉक्सिन दवा लेनी पड़ती है। डीएएमए तकनीक थायरॉयड के स्वस्थ हिस्से को बचाए रखती है, जिससे भविष्य में दोबारा सर्जरी की नौबत कम आती है और मरीज पर शारीरिक व आर्थिक बोझ घटता है। यह तकनीक आधुनिक एंडोक्राइन सर्जरी और इमेज-गाइडेड माइक्रोवेव एब्लेशन का समन्वय है। ओपन सर्जरी के दौरान प्रोब को ज्यादा सटीकता से लगाया जा सकता है, जिससे श्वासनली, अन्ननली और आसपास की महत्वपूर्ण नसों को नुकसान नहीं पहुंचता। डॉक्टरों के अनुसार, प्रारंभिक परिणाम बेहद उत्साहजनक हैं और आगे के अध्ययन के लिए मरीजों का फॉलोअप जारी रहेगा।

डीएएमए तकनीक के फायदे एक ही ऑपरेशन में समाधान: दोनों तरफ की गांठों का एक बार में इलाज।

-थायरॉयड ग्रंथि की सामान्य कार्यक्षमता को सुरक्षित रखने का प्रयास

-जीवनभर हार्मोन दवा की जरूरत कम होने की संभावना

-दोबारा सर्जरी की आवश्यकता घट सकती है

-ऑपरेशन के दौरान आसपास की महत्वपूर्ण नसों और अंगों की बेहतर सुरक्षा