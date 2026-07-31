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छात्रा बोली, अब किसी ने हाथ लगाया तो तोड़ दूंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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परतापुर की 11वीं कक्षा की छात्रा ने एक आरोपी, गौरव जाट, द्वारा खेत में खींचकर बंधक बनाए जाने की घटना का सामना किया। छात्रा बहादुरी से स्थिति का सामना करते हुए गांव वालों की मदद से सुरक्षित बचाई गई। उसे अब जूडो कराटे सीखने की इच्छा है और वह किसी से डरने वाली नहीं है।

छात्रा बोली, अब किसी ने हाथ लगाया तो तोड़ दूंगी

परतापुर में जिस छात्रा को खेत में खींचकर बंधक बनाया गया, पुलिस से बातचीत में वह बेखौफ दिखी। बहादुर बिटिया ने मजबूती से हालात का सामना किया और इस दौरान डरी नहीं। छात्रा ने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले से कहा कि अब उसे जूडो कराटे सीखना है। कहा कि अब कोई हाथ लगाएगा तो हाथ तोड़ दूंगी। फिलहाल छात्रा की काउंसिलिंग कराई जा रही है और पुलिस लगातार संपर्क में है। परतापुर में 11वीं कक्षा की छात्रा को गौरव जाट नाम के आरोपी ने खेत में खींच लिया था और गलत काम करने का प्रयास किया। करीब तीन घंटे बाद छात्रा को बरामद किया गया।

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इस दौरान पुलिस को आशंका थी कि कहीं छात्रा अवसाद का शिकार न हो जाए। हालांकि छात्रा काफी बहादुर निकली और उसने कहा कि आरोपी का उसने मुकाबला किया और इस बीच ग्रामीण भी पहुंच गए थे। ये भी बताया आरोपी ने उसे धमकी दी थी और बंधक बनाकर रखा। एसपी सिटी ने छात्रा से पूछताछ की और बातचीत करके स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि छात्रा ने कहा कि उसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है और घर जाना है। एसपी सिटी से कहा कि अब छात्रा जूडो कराटे सीखना चाहती है। उसने कहा कि अब किसी ने हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी।

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