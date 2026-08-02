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फर्जी पुलिस दफ्तर में सीओ से लेकर सिपाही तक फर्जी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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ब्रहमपुरी पुलिस ने एक हनीट्रैप गिरोह और फर्जी पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने इंस्टाग्राम के जरिए युवकों को फंसाकर अवैध उगाही की। तीन आरोपी युवक खुद को पुलिस अधिकारी बताकर रंगदारी मांगते थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

फर्जी पुलिस दफ्तर में सीओ से लेकर सिपाही तक फर्जी

थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने एक ऐसे शातिर हनीट्रैप गिरोह और फर्जी पुलिस दफ्तर का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अवैध उगाही करता था। आरोपी इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद युवकों को एक फर्जी पुलिस दफ्तर में बुलाते थे और फिर मुकदमे, जेल और एनकाउंटर का डर दिखाकर मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। रिठानी निवासी नीरज पाल ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश और उनके दो अन्य साथियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उनसे दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने दबाव बनाकर 10 हजार रुपये ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर भी करा लिए। ​पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल पाल (25 वर्ष, निवासी रिठानी) और आकाश (20 वर्ष, निवासी पुट्ठा, थाना टीपीनगर) के रूप में हुई है。

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी और जालसाजी का सामान बरामद किया है

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी और जालसाजी का सामान बरामद किया है, जो असली पुलिस महकमे जैसा भ्रम पैदा करता था। बरामदगी में ​बिना नंबर प्लेट की एक कार और एक अतिरिक्त नंबर प्लेट, ​दो मोबाइल फोन और एक टेलीफोन, ​लैपटॉप, टैबलेट और कैलकुलेटर, ​फोन-पे रिसीवर बॉक्स, ​वॉकी-टॉकी सेट, ​पुलिस अधिकारियों के नाम की मोहरें और नेम प्लेट्स, ​कई फर्जी प्रार्थना पत्र, फाइलें, क्राइम रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर और अन्य दस्तावेज आदि शामिल है।

इस तरह काम करता था गिरोह

पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह के सदस्य इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर या खुद लड़की बनकर युवकों से दोस्ती करते थे। बातचीत के दौरान न्यूड वीडियो कॉल या अश्लील चैट के जरिए युवकों को फंसाया जाता था। इसके बाद युवकों को मिलने के बहाने मोहकमपुर स्थित एक फर्जी पुलिस कार्यालय में बुलाया जाता था, जहां बकायदा चौकी की तरह क्राइम रजिस्टर और एफआईआर रजिस्टर रखे गए थे। दफ्तर में खुद को सीओ, दरोगा और सिपाही बताने वाले आरोपी युवकों को गंभीर मुकदमों, जेल भेजने और एनकाउंटर की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे और अवैध वसूली को अंजाम देते थे।

वर्जन...

गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश तेजी से की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूरे मामले की गंभीरता से गहनता से जांच कराई जा रही है। मामला फर्जी पुलिस चौकी का नहीं, हनीट्रैप का है। -विनायक भोसले, एसपी सिटी

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ब्रह्मपुरी पुलिस ने किस तरह के गिरोह का पर्दाफाश किया?
ब्रह्मपुरी पुलिस ने एक हनीट्रैप गिरोह और फर्जी पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया।
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