भगवान परशुराम प्रतिमा हटाए जाने का मामला शासन में उठेगा
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (रा.) के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ से भेंट की। उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग की। यह प्रतिमा ग्राम फरौली, सहावर में स्थापित थी, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया गया था। आयोग ने सभी की भावनाओं का सम्मान करने का आश्वासन दिया।
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (रा.) के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग की सदस्य से भेंट की। इस दौरान समाज के लोगों ने भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा से संबंधित विषय के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ को अवगत कराया कि ग्राम फरौली, थाना सहावर, जनपद कासगंज में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के संबंध में समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा को पुनः स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया।आयोग की सदस्य ने बताया कि, प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरतापूर्वक सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि भगवान परशुराम के प्रति सभी की आस्था एवं श्रद्धा का पूर्ण सम्मान है।
किसी भी वर्ग अथवा समाज की धार्मिक एवं भावनात्मक भावनाओं को ठेस पहुंचना उचित नहीं है। प्रकरण में संबंधित तथ्यों एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारियों के समक्ष विषय को रखा जाएगा, ताकि सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित एवं शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
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