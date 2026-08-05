ब्राह्मण सेवा समिति के रंजीत बने जिलाध्यक्ष
पैनल::::::फोटो नं. 10, जिला कार्यकारिणी सदस्यों की सूची सौंपते प्रदेश अध्यक्ष मुरारी झा।ध्यक्ष एवं पंडित अनिल मिश्र को जिला महासचिव चुना गया है। बैठक का संचालन निवर्तमान बिहार प्रदेश महासचिव पंडित...
बेगूसराय। अखंड ब्राह्मण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष मुरारी झा के संयोजकत्व में मनसेरपुर में सोमवार की शाम हुई बैठक में बेगूसराय जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से पंडित रणजीत कुमार ठाकुर को जिलाध्यक्ष एवं पंडित अनिल मिश्र को जिला महासचिव चुना गया है। बैठक का संचालन निवर्तमान बिहार प्रदेश महासचिव पंडित महेश पाठक ने किया। बिहार प्रांत अध्यक्ष पंडित मुरारी झा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण समाज की एकता एवं अखंडता का आह्वान किया। बताया कि इस संगठन में बेगूसराय जिला के करीब 3000 ब्राह्मण परिवार पंजीकृत हैं। यह संगठन देश सभी राज्यों में संगठन संचालित है ।
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