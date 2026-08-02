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ब्राह्मण समाज को एकजुट करने पर जोर, नवंबर में होगा हरियाणा स्तरीय महासम्मेलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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हरियाणा के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने बल्लभगढ़ में एक बैठक में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनने का संकल्प लिया। बैठक में नवंबर 2026 में विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। आरक्षण विरोधी पार्टी ने जनजागरण के लिए धरना-प्रदर्शन का आयोजन करने की घोषणा की।

ब्राह्मण समाज को एकजुट करने पर जोर, नवंबर में होगा हरियाणा स्तरीय महासम्मेलन

बल्लभगढ़। हरियाणा के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों ने समाज को एक मंच पर संगठित कर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बल्लभगढ़ की ब्राह्मण धर्मशाला में हुई बैठक में ब्राह्मण कल्याण आयोग और भगवान परशुराम प्रकटोत्सव से जुड़ी घोषणाओं को लागू कराने पर चर्चा हुई। साथ ही नवंबर 2026 में हरियाणा स्तरीय विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में ब्राह्मण महासभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित ज़िले सिंह पिचौलिया मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित तुलाराम शास्त्री ने किया। वक्ताओं ने समाज के युवाओं से नेतृत्व की भूमिका निभाने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कैप्टन हंसराज पाराशर ने सामाजिक एकजुटता को समय की आवश्यकता बताते हुए सामूहिक कन्या विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों की सराहना की.

आरक्षण विरोधी पार्टी की घोषणाएं

आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक गौड़ ने कहा कि विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों को लेकर देशभर में जनजागरण अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें सनातन बोर्ड और सवर्ण आयोग के गठन सहित अन्य मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की।

अन्य सवर्ण समाजों के साथ समन्वय

बैठक में वैश्य, राजपूत और अन्य सवर्ण समाजों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति बनी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े विषयों पर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श और प्रयास करने की बात कही गई।

समाज की मांगों पर संवाद

इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों से समाज की मांगों पर संवाद के लिए जिला एवं प्रदेश स्तर पर समन्वय समितियां गठित करने पर चर्चा हुई। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े विवादों के समाधान और उनके सुचारु संचालन पर भी विचार किया गया। कार्यक्रम के अंत में बृजभूषण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा का संचालन पंडित घनश्याम भारद्वाज ने किया। बैठक में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में कौन से विषयों पर चर्चा हुई?
बैठक में ब्राह्मण कल्याण आयोग, भगवान परशुराम प्रकटोत्सव, और नवंबर 2026 में हरियाणा स्तरीय विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन के विषयों पर चर्चा हुई।
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