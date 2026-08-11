Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ब्राह्मण महासभा ने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

ब्राह्मण महासभा ने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर से 'हर घर तिरंगा' अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकर्ता घर-घर जाकर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि तिरंगा बलिदान और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। यह अभियान राष्ट्रीय एकता और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है।

ब्राह्मण महासभा ने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान

वृंदावन, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ब्राह्मण महासभा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ राधा दामोदर मंदिर से किया गया। अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने का आह्वान किया। संस्थापक सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि तिरंगा केवल कपड़े का एक ध्वज नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। देश की आजादी के लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया।

ये भी पढ़ें:ब्राह्मण महासभा ने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान

आज आवश्यकता है कि हम उनके बलिदानों को स्मरण करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कनिका प्रसाद गोस्वामी ने कहा कि भारत की संस्कृति सदैव राष्ट्र और समाज को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देती रही है। तिरंगा देश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष महेश भारद्वाज ने कहा कि कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने दायित्वों को समझने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने का भी दिन है। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद वैभव अग्रवाल, गोपाल शरण शर्मा, दामोदर चंद्र गोस्वामी, ओमप्रकाश मुखिया, रविकांत गौतम, अजय बिहारी शर्मा, कृष्णमुरारी शर्मा, ब्रजेश कुमार शर्मा, सुधीर गोस्वामी, सुमनकांत पालीवाल आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:एल बी एस एम कॉलेज जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: अररिया : आज निकलेगी जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां पूरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Vrindavan Mathura Latest News Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।