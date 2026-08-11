ब्राह्मण महासभा ने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान
ब्राह्मण महासभा ने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर से 'हर घर तिरंगा' अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकर्ता घर-घर जाकर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि तिरंगा बलिदान और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। यह अभियान राष्ट्रीय एकता और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है।
वृंदावन, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ब्राह्मण महासभा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ राधा दामोदर मंदिर से किया गया। अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने का आह्वान किया। संस्थापक सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि तिरंगा केवल कपड़े का एक ध्वज नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। देश की आजादी के लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया।
आज आवश्यकता है कि हम उनके बलिदानों को स्मरण करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कनिका प्रसाद गोस्वामी ने कहा कि भारत की संस्कृति सदैव राष्ट्र और समाज को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देती रही है। तिरंगा देश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष महेश भारद्वाज ने कहा कि कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने दायित्वों को समझने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने का भी दिन है। इस अवसर पर वार्ड के पार्षद वैभव अग्रवाल, गोपाल शरण शर्मा, दामोदर चंद्र गोस्वामी, ओमप्रकाश मुखिया, रविकांत गौतम, अजय बिहारी शर्मा, कृष्णमुरारी शर्मा, ब्रजेश कुमार शर्मा, सुधीर गोस्वामी, सुमनकांत पालीवाल आदि उपस्थित थे।
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