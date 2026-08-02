विप्रों ने उठाई जातिगत आरक्षण समाप्त करने की मांग

सर्वोदयी ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जल्द ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। संस्थान ने हाईस्कूल, इंटर व उच्च शिक्षा के मेधावियों को सम्मानित करने के लिए 8 अगस्त तक आवेदन करने को कहा है। जगन्नाथपुरी स्थित कैंप कार्यालय पर संस्थान अध्यक्ष पंडित सोहनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विप्रों द्वारा जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त करने की मांग की गई। इसके लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया नये सदस्य बनाने के लिए विप्रों से संपर्क किया जाएगा। संस्थान के 44वें विशाल मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बच्चों को लैपटॉप डेक्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन भी प्रदान किए जाएंगे।

अभी तक प्राप्त 170 मार्कशीट पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि हाईस्कूल एवं इंटर यूपी बोर्ड 75 प्रतिशत, सीबीएससी वा अन्य बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 90 प्रतिशत एवं उच्च शिक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ब्राह्मण मेधावी छात्र सम्मानित किए जाएंगे। ब्राह्मण मेधावी छात्र-छात्रा अपनी अंक तालिका की छाया प्रति टेलीफोन नंबर एवं पते के साथ 8 अगस्त तक आचार्य कंप्यूटर विकास बाजार पतंजलि स्टोर कृष्णा नगर पुलिस चौकी के सामने, कृष्णा ज्वेलर्स धोलि प्याऊ, श्री हरि मेडिकल स्टोर शास्त्री नगर राहुल मैचिंग सेंटर छत्ता बाजार, सुरेंद्र पोशाक वाले कृष्ण प्लाजा मसानी एवं प्रधान कार्यालय वाटी वाली कुंज लाल दरवाजा पर प्रात: 10 से दोपहर 3 बजे तक जमा कर सकते हैं। बैठक में पीपी शर्मा, मुरलीधर शर्मा, नारायण प्रसाद शर्मा, दिवाकर आचार्य, सुभाष तिवारी, संजय हरियाणा, दिलीप पांडे, डॉ. जमुना शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, मुकटमनी शर्मा उपस्थित रहे।