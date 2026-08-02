Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विप्रों ने उठाई जातिगत आरक्षण समाप्त करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

सर्वोदयी ब्राह्मण विकास संस्थान चलाए मुहिम -सर्वोदयी ब्राह्मण विकास संस्थान चलाए मुहिम -मेधावी विप्रों के अभी तक 170 आवेदन मिले मथुरा, हिन्दुस्तान संव

विप्रों ने उठाई जातिगत आरक्षण समाप्त करने की मांग

सर्वोदयी ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जल्द ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। संस्थान ने हाईस्कूल, इंटर व उच्च शिक्षा के मेधावियों को सम्मानित करने के लिए 8 अगस्त तक आवेदन करने को कहा है। जगन्नाथपुरी स्थित कैंप कार्यालय पर संस्थान अध्यक्ष पंडित सोहनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विप्रों द्वारा जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त करने की मांग की गई। इसके लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया नये सदस्य बनाने के लिए विप्रों से संपर्क किया जाएगा। संस्थान के 44वें विशाल मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बच्चों को लैपटॉप डेक्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन भी प्रदान किए जाएंगे।

अभी तक प्राप्त 170 मार्कशीट पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि हाईस्कूल एवं इंटर यूपी बोर्ड 75 प्रतिशत, सीबीएससी वा अन्य बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 90 प्रतिशत एवं उच्च शिक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ब्राह्मण मेधावी छात्र सम्मानित किए जाएंगे। ब्राह्मण मेधावी छात्र-छात्रा अपनी अंक तालिका की छाया प्रति टेलीफोन नंबर एवं पते के साथ 8 अगस्त तक आचार्य कंप्यूटर विकास बाजार पतंजलि स्टोर कृष्णा नगर पुलिस चौकी के सामने, कृष्णा ज्वेलर्स धोलि प्याऊ, श्री हरि मेडिकल स्टोर शास्त्री नगर राहुल मैचिंग सेंटर छत्ता बाजार, सुरेंद्र पोशाक वाले कृष्ण प्लाजा मसानी एवं प्रधान कार्यालय वाटी वाली कुंज लाल दरवाजा पर प्रात: 10 से दोपहर 3 बजे तक जमा कर सकते हैं। बैठक में पीपी शर्मा, मुरलीधर शर्मा, नारायण प्रसाद शर्मा, दिवाकर आचार्य, सुभाष तिवारी, संजय हरियाणा, दिलीप पांडे, डॉ. जमुना शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, मुकटमनी शर्मा उपस्थित रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।