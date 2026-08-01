सांसद पप्पू यादव का किया पुतला हदन
प्रयागराज में बाह्मण परिषद ने शनिवार को सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन किया। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि वे सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के कृत्य की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
प्रयागराज, संवाददाता। बाह्मण परिषद की ओर से शनिवार को सांसद पप्पू यादव का सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहा पर पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण परिषद सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन करेगा। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के कृत्य की निंदा की।इस मौके पर अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष रामकृष्ण पांडेय, संजय शेखर पांडेय, ज्योति भूषण तिवारी, आचार्य श्याम मिश्र, संजीव मिश्र, कामेश्वर प्रसाद मिश्र, जिलाध्यक्ष आदित्य शर्मा, अतुल शुक्ल, विशाखा मिश्रा, कनक मिश्रा मौजूद रहीं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें