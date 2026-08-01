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सांसद पप्पू यादव का किया पुतला हदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में बाह्मण परिषद ने शनिवार को सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन किया। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि वे सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के कृत्य की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।

सांसद पप्पू यादव का किया पुतला हदन

प्रयागराज, संवाददाता। बाह्मण परिषद की ओर से शनिवार को सांसद पप्पू यादव का सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहा पर पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण परिषद सनातन धर्म का अपमान नहीं सहन करेगा। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के कृत्य की निंदा की।इस मौके पर अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष रामकृष्ण पांडेय, संजय शेखर पांडेय, ज्योति भूषण तिवारी, आचार्य श्याम मिश्र, संजीव मिश्र, कामेश्वर प्रसाद मिश्र, जिलाध्यक्ष आदित्य शर्मा, अतुल शुक्ल, विशाखा मिश्रा, कनक मिश्रा मौजूद रहीं।

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