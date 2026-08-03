Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रोध पर विजय और मन पर नियंत्रण ही गीता का वास्तविक संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

सूर्यगढ़ा में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्रीमद भागवत गीता पर प्रवचन हुआ। बीके कंचन दीदी ने कहा कि गीता का मुख्य संदेश क्रोध पर विजय और मन का नियंत्रण है। उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह नकारात्मकताओं को समाप्त कर शांति और सुख लाता है।

क्रोध पर विजय और मन पर नियंत्रण ही गीता का वास्तविक संदेश

सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के मेदनीचौकी थाना क्षेत्र के अमरपुर ठाकुरबाड़ी के निकट मैदान में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय भिड़हा के द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत गीता पर प्रवचन करते हुए बीके कंचन दीदी ने कहा कि क्रोध पर विजय एवं मन पर नियंत्रण ही गीता का वास्तविक संदेश है। उन्होंने चतुर्थ अध्याय के श्लोकों की व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश ईश्वरीय ज्ञान है। इससे अज्ञान, भय, क्रोध एवं नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और शांति तथा सुख का अनुभव होता है। गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है।

ज्ञान और योग से ही हमारा जीवन संतुलित हो सकता है और हम सफल, सुखी व तनावमुक्त रह सकते हैं। प्रवचन के साथ सुबह में शारीरिक व्यायाम एवं राजयोग कराया गया। इसमें कई लोगों ने भाग लिया। व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी भी आकर्षण का केन्द्र है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
brahma kumaris Lakhisarai Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।