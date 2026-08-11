Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विवि प्रशासन के खिलाफ कर्मियों का कार्य बहिष्कार शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू किया है। पुराने समझौते को लागू न करने के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इस हड़ताल ने स्नातक की परीक्षा और छात्रों के दाखिले पर विपरीत प्रभाव डाला है। छात्रों ने नामांकन में परेशानी का सामना किया।

विवि प्रशासन के खिलाफ कर्मियों का कार्य बहिष्कार शुरू

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू प्रशासन के खिलाफ विवि कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने मंगलवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। संघ के सचिव गौरव और अध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि विवि प्रशासन से कर्मचारियों का जो समझौता हुआ था, उसे अबतक लागू नहीं किया गया, इसके विरोध में यह आंदोलन है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: विवि में प्रदर्शन से परेशान रहे विद्यार्थी

हड़ताल का समर्थन

इस आंदोलन को बिहार राज्य विवि-महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भी समर्थन दे रहा है। महासंघ के समर्थन देने से कॉलेज के कर्मचारी भी इस कार्य बहिष्कार में शामिल हैं। आंदोलन के बाद कर्मचारी संघ और महासंघ की तरफ से रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा को एक पत्र भी दिया गया। पत्र में पुराने समझौते को लागू करने की बात कही गई और विवि की तरफ से जारी किये गये एक पत्र को रद्द करने की भी मांग की गई।

प्राचार्य से हंगामा

प्राचार्य ने कर्मियों को रोका तो हंगामा

कार्य बहिष्कार के दौरान आरडीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. शशिभूषण के खिलाफ कर्मचारियों ने हंगामा भी किया। कर्मियों ने बताया कि प्राचार्य कार्य बहिष्कार की पूर्व सूचना के बाद भी कर्मचारियों को विवि धरनास्थल नहीं जाने दे रहे थे और वेतन काटने की धमकी दे रहे थे। इसकी सूचना विवि कर्मचारी संघ को दी गई। इसके बाद विवि से कई कर्मचारी आरडीएस कॉलेज पहुंच गये और वहां हंगामा किया। इस दौरान प्राचार्य से तीखी बहस भी हुई। हंगामे के बाद आरडीएस के कर्मचारी विवि धरनास्थल पर पहुंचे।

परीक्षा में परेशानी

हड़ताल से दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में परेशानी

कर्मचारियों की हड़ताल से स्नातक दूसरे सेमेस्टर सत्र 2025-29 की परीक्षा में परेशानी हुई। परीक्षा मंगलवार से 56 केंद्रों पर शुरू हुई। प्राचार्यों ने बताया कि शिक्षकेतर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण परीक्षा में रोल शीट लगाने, अटेंडेंस शीट, कॉपी और प्रश्नपत्र पहुंचाने में परेशानी हुई। शिक्षकों से ही शिक्षकेतर कर्मचारियों के काम कराये गए। परीक्षा के पहले दिन विज्ञान के सवालों से छात्रों को परेशानी हुई। परीक्षा देकर निकले छात्रों ने बताया कि विज्ञान के सवाल कठिन थे।

छात्रों का नामांकन रुका

कार्य बहिष्कार से नामांकन रुका

शिक्षकेतर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से छात्रों का छठे सेमेस्टर में दाखिला नहीं हो सका। इसके विरोध में एलएनटी कॉलेज के कई छात्र विवि पहुंच गए। छात्रों का आरोप था कि मंगलवार को दाखिले की अंतिम तारीख है और दाखिला नहीं हो रहा है। कॉलेज में बताया जा रहा है कि सामूहिक कार्य बहिष्कार के कारण दाखिला नहीं होगा। इसके बाद छात्रों ने डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह से बात की। उन्होंने छात्रों को नामांकन का भरोसा दिलाया।

सामान्य प्रश्न

कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार किस कारण से है?
कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार विवि प्रशासन द्वारा पुराने समझौते को लागू न करने के विरोध में है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Bihar University Muzaffarpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।