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पांच से शुरू होगा संगीत का प्रैक्टिकल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक सत्र 2025-29 के दूसरे सेमेस्टर में संगीत विषय के प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया। प्रैक्टिकल परीक्षा पांच से आठ अगस्त तक होगी। इसके लिए पांच केंद्र बनाये गये हैं।

पांच से शुरू होगा संगीत का प्रैक्टिकल

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक सत्र 2025-29 के दूसरे सेमेस्टर में संगीत विषय के प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया। प्रैक्टिकल परीक्षा पांच से आठ अगस्त तक होगी। इसके लिए पांच केंद्र बनाये गये हैं।

परीक्षा के केंद्र

मुजफ्फरपुर जिले का केंद्र आरबीबीएम कॉलेज को बनाया गया है। शिवहर और सीतामढ़ी के कॉलेजों का केंद्र माताश्री कौशल्या, रामदेव डॉ. गणेश राय डिग्री कॉलेज को बनाया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के कॉलेजों का केंद्र पंडित उगम पांडेय कॉलेज होगा। पश्चिम चंपारण जिले के कॉलेजों का केंद्र आरएलएसवाई कॉलेज और वैशाली जिले का केंद्र आरएन कॉलेज को बनाया गया है।

निर्देश और इंटरनल परीक्षा

परीक्षा नियंत्रक ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वह संगीत विषय को छोड़कर अन्य विषयों का प्रैक्टिकल कॉलेज में ही 5 से 10 अगस्त के बीच में करा लें और अपने नजदीक के कॉलेज से बाह्य परीक्षक को बुला लें। जिन कॉलेजों में संबंधित विषय के शिक्षक नहीं हैं, वे अपने यहां दो बाह्य परीक्षक रखेंगे। परीक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर स्नातक सत्र 2023-27 के छठे सेमेस्टर की परीक्षा का इंटरनल लेने का निर्देश दिया है। इंटरनल की परीक्षा 6 से 10 अगस्त तक होगी। 13 अगस्त तक नंबर को पोर्टल पर अपडेट कर देना है।

सामान्य प्रश्न

प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी?
प्रैक्टिकल परीक्षा पांच से आठ अगस्त तक होगी।
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