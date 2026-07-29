स्नातक में नामांकन को पुनः खुला पोर्टल
बीआरएबीयू ने स्नातक सत्र 2026–30 के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 31 जुलाई तक फिर से खोलने का निर्णय लिया है। नए अभ्यर्थी इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं। राजकीय डिग्री महाविद्यालय, तेतरिया के नामांकन प्रभारी प्रो. वलिउर रहमान ने छात्रों को आवेदन करते समय महाविद्यालय को प्राथमिकता देने की सलाह दी।
तेतरिया। बीआरएबीयू ने स्नातक सत्र 2026–30 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को एक बार फिर 31 जुलाई तक खोलने का निर्णय लिया है। इस अवधि में नए अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। उक्त जानकारी राजकीय डिग्री महाविद्यालय, तेतरिया के बर्सर एवं नामांकन प्रभारी प्रो. वलिउर रहमान ने छात्र-छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि आवेदन या एडिट करते समय राजकीय डिग्री महाविद्यालय, तेतरिया को अपनी प्रथम वरीयता अवश्य रखें।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें