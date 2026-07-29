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स्नातक में नामांकन को पुनः खुला पोर्टल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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बीआरएबीयू ने स्नातक सत्र 2026–30 के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 31 जुलाई तक फिर से खोलने का निर्णय लिया है। नए अभ्यर्थी इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं। राजकीय डिग्री महाविद्यालय, तेतरिया के नामांकन प्रभारी प्रो. वलिउर रहमान ने छात्रों को आवेदन करते समय महाविद्यालय को प्राथमिकता देने की सलाह दी।

स्नातक में नामांकन को पुनः खुला पोर्टल

तेतरिया। बीआरएबीयू ने स्नातक सत्र 2026–30 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को एक बार फिर 31 जुलाई तक खोलने का निर्णय लिया है। इस अवधि में नए अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। उक्त जानकारी राजकीय डिग्री महाविद्यालय, तेतरिया के बर्सर एवं नामांकन प्रभारी प्रो. वलिउर रहमान ने छात्र-छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि आवेदन या एडिट करते समय राजकीय डिग्री महाविद्यालय, तेतरिया को अपनी प्रथम वरीयता अवश्य रखें।

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