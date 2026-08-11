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सनातन को बचाने को ब्राह्मण समाज को संभालनी होगी कमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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ब्राह्मण समाज की बैठक में युवक एवं युवतियों के परिचय सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने समाज की सामाजिक स्थिति और बाहरी आक्रमणों के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा सनातन धर्म का रक्षक रहा है और युवा सम्मेलनों की रणनीति तैयार की गई।

सनातन को बचाने को ब्राह्मण समाज को संभालनी होगी कमान

ब्राह्मण समाज की बैठक में युवक एवं युवतियों के परिचय सम्मेलन को सफल बनाने पर मंथन किया। समाज की सामाजिक स्थिति पर चिंतन करते हुए कहा कि जब भी कोई बाहरी आक्रमण हुआ है तो ब्राह्मण समाज को ही टारगेट किया है। श्रीरामपुरम रेहना में सियाराम शर्मा के आवास पर संपन्न बैठक में वक्ताओं ने 30 अगस्त को होने वाले युवक-युवती परिचय सम्मेलन पर मंथन करते हुए इस संबंध में रणनीति बनाई। परिचय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया। समाज की सामाजिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आदि काल से ब्राह्मण समाज सनातन धर्म का रक्षक रहा है।

जब भी कोई बाहरी आक्रमण देश पर हुआ है तथा ब्राह्मण समाज को टारगेट किया, क्योंकि समाज समाप्त हो जाएगा तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा।आजादी की लड़ाई में 70 फीसद आंदोलन ब्राह्मण समाज का रहा है। आज समाज को गाली देने वालों का उस वक्त पता नहीं था, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई। सनातन को बचाना है तो ब्राह्मण समाज को किसी पर विश्वास न कर सत्ता हाथ में लेनी होगी।

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