फार्मेसी शिक्षा-अनुसंधान को अधिक प्रभावी, भविष्य उन्मुख बनाना उददेश्य
बीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फार्मेसी विभाग में चल रहा पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शनिवार को समाप्त हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों के शिक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक उपयोगों पर चर्चा की। संस्थान ने ऐसे कार्यक्रमों की महत्ता पर जोर दिया जो शिक्षकों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हैं।
बीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फार्मेसी विभाग में चल रहा पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शनिवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों के शैक्षणिक, अनुसंधान एवं औद्योगिक उपयोगों पर चर्चा की। प्रतिभागियों को नवीनतम तकनीकी विकास के बारे में बताया। समापन पर संस्थान पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं नवाचार क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फार्मेसी निदेशक प्रोफेसर सत्येन्द्र सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। समापन के दौरान चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अंकुर यादव, डॉ. अमन यादव, एचओडी प्रगति खरे, आशु यादव, विकास जौहरी, डिलन कुमार, पियूष सेठ, शुभम कुमार, प्रियंका, प्रतिभा, जितेन्द्र, आदित्य, प्रशांत, अभिषेक, कवि शरण, सिमरन, शिवम, अनुपम सिंह, हिमांशु गुप्ता, ऋतिक तथा समस्त फार्मेसी संकाय सदस्य उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें