मुक्केबाजी : वाराणसी की चांदनी अगले चक्र में

वाराणसी में 10 से 13 अगस्त तक जूनियर बालिका बाक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है। विभिन्न जिलों की खिलाड़ियों ने मुकाबले जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया। भारतीय खेल प्राधिकरण वाराणसी को देश का बॉक्सिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रमोद कुमार ने इस क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण पर जोर दिया है।

वाराणसी। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 से 13 अगस्त तक प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका बाक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है। मंगलवार को आठ मुकाबले खेले गए। इसमें गोरखपुर की नीशु सिंह, मुरादाबाद की कुमारी हिरत. चित्रकूट की रोहिणी, प्रयागराज की मेघा, गोरखपुर की तेजस्विनी गुप्ता, कानपुर की अंजलि वाजपेयी, वाराणसी की चांदनी मौर्या, अयोध्या की रिया शुक्ला ने अपने-अपने मुकाबले जीत कर अगले चक्र में प्रवेश किया। निर्णायक शरद चन्द्र, कंचन भारती, कविता गोड़, संतोष त्यागी, पंकज शर्मा, शैली यादव, अमित गुप्ता निर्णायक रहे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के महासचिव प्रमोद कुमार थे। इस मौके पर आरएसओ नवीन सिंह, जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव जनार्दन यादव, साई के एनसीओई के प्रभारी शुभांशु द्विवेदी आदि मौजूद रहे। वाराणसी बनेगा देश का बॉक्सिंग हब

वाराणसी का बॉक्सिंग हब वाराणसी। वाराणसी को देश का बॉक्सिंग हब बनाने की तैयारी है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बीएचयू कैंपस में रिंग के अलावा सिगरा में भी है। यहां अनुभवी प्रशिक्षकों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बॉक्सिंग अकादमियों को इस अभियान का आधार बनाया जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी संघ के महासचिव प्रमोद कुमार ने मंगलवार को वाराणसी में यह जानकारी दी।

युवाओं की पहचान वाराणसी पहुंचे प्रमोद कुमार ने कहा कि देश में बॉक्सिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन से इस खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया और अब एशियाई खेलों में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कहा कि संघ का विशेष जोर कम उम्र में प्रतिभाओं की पहचान करने पर है। 10 से 12 वर्ष के प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर उन्हें आधुनिक बॉक्सिंग तकनीक का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। जिला मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष नीलू मिश्रा और उपाध्यक्ष केबी रावत ने प्रमोद कुमार स्वागत किया।