भारत के नक्शे से पूर्वोत्तर गायब, मुक्केबाज लवलीना ने जताई आपत्ति

ग्लासगो में कॉमनेल्थ गेम्स की जीत के जश्न में एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारत का नक्शा गलत नजर आया। पूर्वोत्तर भारत के गायब होने पर रजत पदक विजेता लवलीना ने आपत्ति जताई। बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का नक्शा भी गलत था, और रेस्टोरेंट प्रबंधन ने गलती मान ली।

ग्लासगो/ नई दिल्ली, एजेंसी। कॉमनेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजी टीम की कामयाबी के लिए मनाए जा रहे जश्न में रविवार को तब माहौल कुछ बिगड़ गया, जब ग्लासगो के रेस्टोरेंट में ब्रांडिंग पर भारत का नक्शा गलत नजर आया। इस नक्शे से पूर्वोत्तर भारत के गायब होने पर असम की रजत पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना ने गहरा दुख और कड़ी आपत्ति जताई। यह घटना तब हुई, जब भारतीय बॉक्सिंग टीम के 10 पदक (सात स्वर्ण और तीन रजत) जीतकर इतिहास रचने के बाद ग्लासगो के एक भारतीय रेस्टोरेंट ‘मिस्टर सिंह्स इंडिया’ में पार्टी आयोजित की गई थी। जश्न के दौरान मुक्केबाजी टीम के सदस्यों समेत भारतीय दल के अधिकारी और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान रजत पदक विजेता की नजर रेस्टोरेंट के नैपकिन और अन्य ब्रांडिंग में इस्तेमाल किए गए भारत के नक्शे पर गई, तो वह ये देखकर चौंक गईं कि इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों को पूरी तरह गायब कर दिया गया था।

लवलीना की प्रतिक्रिया लवलीना ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, ‘यहां ब्रांडिंग, नैपकिन पर बने भारत के नक्शे से पूर्वोत्तर गायब है। रेस्टोरेंट के बाहर जो नक्शा लगाया गया है, उसमें भी पूर्वोत्तर राज्य नहीं दिखाए गए हैं। एक पूर्वोत्तर राज्य की निवासी होने के नाते, मुझे इससे बहुत दुख हुआ है। मैं आपसे (रेस्टोरेंट प्रबंधन) कहना चाहती हूं कि कृपया इसे ठीक करवाइए। कृपया अगली बार इस बात का ध्यान रखिएगा।’

नक्शे की और गलतियाँ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट में बनाए गए भारत के नक्शे में सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य ही गायब नहीं थे, बल्कि जम्मू-कश्मीर का स्वरूप भी गलत दिखाया गया था। अजय ने बताया कि लवलीना ने जब आपत्ति जताई, तब इस पर उनका भी ध्यान गया। उन्होंने भी लवलीना का समर्थन करते हुए आपत्ति जताई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसे लेकर कोई हंगामा या झगड़ा नहीं हुआ। हमने शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के साथ सख्त आपत्ति जताई। इसके बाद रेस्टोरेंट के मालिकों ने अपनी गलती मानी और उसे ठीक करने का वादा किया।