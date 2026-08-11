मुक्केबाजी में नीशू ने हांसिल की जीत
क्षेत्रीय खेल कार्यालय की ओर से प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ।
वाराणसी। प्रतियोगिता 10 से 13 अगस्त 2026 तक चलेगी। पहले दिन 6 मुक्केबाजी प्रतियोगिताएं हुईं। पहला मुकाबला गोरखपुर बनाम प्रयागराज के बीच हुआ जिसमें गोरखपुर की नीशू सिंह विजेता रहीं। दूसरा मुकाबला कानपुर बनाम वाराणसी क माध्य हुआ। इसमें वाराणसी की साक्षी तिवारी विजयी रही। तीसरा लखनऊ बनाम मुरादाबाद के साथ हुआ, जिसमें मुरादाबाद की कुमारी हिरत ने सफलता हासिल की। चौथा मुकाबला मेरठ बनाम चित्रकूट के बीच हुआ, इसमें चित्रकूट की रोहिणी, पांचवां मुकाबला लखनऊ बनाम प्रयागराज में प्रयागराज की मेधा और छठवां झांसी बनाम सहारनपुर में झांसी की पवनी शर्मा ने जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया।
उद्घाटन नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने किया। मुख्य अतिथि का स्वागत क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी ने नवीन कुमार सिंह ने किया।
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