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हिंद के निर्भय सागर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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खटीमा के हिंद पब्लिक स्कूल के छात्र निर्भय सागर ने सीबीएसई जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैपियनशिप के लिए चयन प्राप्त किया। निर्भय ने फाइनल से पहले सभी मुकाबले नॉकआउट से जीते हैं और इससे पहले राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था।

हिंद के निर्भय सागर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित
हिंद के निर्भय सागर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित

खटीमा। हिंद पब्लिक स्कूल के छात्र निर्भय सागर ने राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैपियनषिप के लिये चयन हुआ है। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल देहरादून में आयोजित सीबीएसई जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। साथ ही निर्भय का राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ। निर्भय ने फाइनल से पहले के सभी मुकाबले नॉकआउट से जीते। इससे पूर्व निर्भय सागर ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था। विद्यालय के प्रबंधक नीरज कुमार ने निर्भय सागर की इस सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन को दिया। प्रबंधक नीरज कुमार एवं प्रधानाचार्य भुवन चंद्र जोशी ने निर्भय सागर को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी।

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इस अवसर पर विद्यालय की प्रशासिका मंजू खन्ना, उप-प्रधानाचार्या पूजा जोशी, नीमा कन्याल, उपासना बिष्ट, रंजीत मेहरा, रेनू सिंह, रोली सक्सेना, डिक्सी बेस्टियन, विष्णु भास्कर त्रिपाठी आदि ने बधाई दी।

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