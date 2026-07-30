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अररिया : सुनसरी और मोरंग जिले की सुरक्षा स्थिति व उपद्रवियों की पहचान पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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नेपाल में तनाव के बाद जोगबनी सीमा पर एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीमा सुरक्षा, अफवाहों पर नियंत्रण, और संयुक्त गश्ती जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। नेपाल और भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति जताई।

अररिया : सुनसरी और मोरंग जिले की सुरक्षा स्थिति व उपद्रवियों की पहचान पर हुई चर्चा

नेपाल में तनाव के बाद जोगबनी सीमा पर जोगबनी सीमा के बीसीपी गेट पर नितिन कुमार गुप्ता द्वितीय कमान अधिकारी (कमांडिंग ऑफिसर) 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्षता में सशस्त्र सीमा बल एवं काउंटर पार्ट एपीएफ नेपाल के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से समन्वय बैठक हुई। इस समन्वय बैठक में सशस्त्र सीमा बल के तरफ से नितिन कुमार गुप्ता, द्वितीय कमान अधिकारी 56वीं वाहिनी, आलोक कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी, 52 वीं वाहिनी अररिया , निरीक्षक सामान्य हरेन्द्र सिंह, प्रभारी एफ समवाय जोगबनी वही नेपाल की तरफ से गैहेन्द्र कुमार भण्डारी एसपी एपीएफ मोरंग, तिलक खड्का डीएसपी के अलावा अन्य जवान शामिल थे।

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बैठक का विवरण

कमांडिंग ऑफिसर नितिन कुमार गुप्ता ने बताया बैठक में नेपाल के सुनसरी और मोरंग जिले की वर्तमान सुरक्षा स्थिति, उपद्रवियों की पहचान और आवाजाही रोकना, अतिरिक्त बल की तैनाती , भड़काने वाले शरारती तत्वों की पहचान, अफवाहों पर नियंत्रण, संयुक्त गश्ती, सीमा सुरक्षा संबंधित मुद्दे, आसूचना/सूचना साझा करने, सीमा पार से होने वाले अपराध गतिविधि के संबंध में , सीमा क्षेत्र मे तस्करी ,अपराधिक छवि के लोगों पर अंकुश लगाने के संबंध सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

सामान्य प्रश्न

इस बैठक का उद्देश्य क्या था?
इस बैठक का उद्देश्य सीमा सुरक्षा, अफवाहों पर नियंत्रण, और संयुक्त गश्ती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना था।

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