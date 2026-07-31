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श्रवण बाधित 65 बच्चों की सर्जरी को 3.90 करोड़ का प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रवण बाधित बच्चों के उपचार में तेजी लाई गई है। 191 बच्चों का पहचान किया गया, जिनमें से 65 को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए पात्र पाया गया। इसके लिए 3.90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

श्रवण बाधित 65 बच्चों की सर्जरी को 3.90 करोड़ का प्रस्ताव

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मंडल में श्रवण बाधित और भेंगापन (स्क्विंट) से प्रभावित बच्चों के उपचार की दिशा में तेजी लाई गई है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की समीक्षा बैठक में बताया गया कि चारों जिलों में 191 श्रवण बाधित बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण के बाद 65 बच्चे कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए पात्र पाए गए हैं। इन बच्चों की सर्जरी के लिए 3.90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।बैठक में बताया गया कि पात्र 65 बच्चों में से 29 के दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 36 बच्चों के प्रमाण-पत्र बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है।

ये भी पढ़ें:दिव्यांग बच्चों की समय पर पहचान का निर्देश

मंडलायुक्त ने स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा विकसित करने, चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भेंगापन सुधार कार्यक्रम के तहत मंडल में 126 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। प्रयागराज में सभी 45 बच्चों की विशेषज्ञ जांच पूरी हो चुकी है, जिनमें से पांच बच्चों की सफल सर्जरी भी की जा चुकी है। अन्य जिलों के बच्चों की जांच और जरूरत के अनुसार सर्जरी चरणबद्ध तरीके से कराई जाएगी। मंडलायुक्त ने सभी लंबित जांच, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, कॉक्लियर इम्प्लांट और स्क्विंट सर्जरी के मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित बच्चों को समय पर उपचार देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है।

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