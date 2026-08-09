पान की खेती में जैविक तकनीक अपनाने पर जोर
प्रयागराज में गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. वीरेंद्र सिंह ने किया, जिन्होंने पान की खेती के लाभों और शोध कार्यों पर चर्चा की। सेवानिवृत्त वायरोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञों ने पान की फसल में रोगों की पहचान, जैविक खेती, और मृदा स्वास्थ्य की जानकारी साझा की।
प्रयागराज। गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग में संगोष्ठी आयोजित की गई। गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उद्यान विभाग लखनऊ के संयुक्त निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। दीप प्रज्ज्वलन के बाद उन्होंने पान की खेती को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पान नगदी फसल है और इसका क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। सामान्य भूमि में भी शेडनेट लगाकर पान की खेती की जा सकती है। तकनीकी सत्र में सेवानिवृत्त वायरोलॉजिस्ट डॉ. इखलाख अहमद सिद्दीकी ने पान की फसल में होने वाले फफूंदी और जीवाणुजनित रोगों की पहचान और बचाव के तरीके बताए।
पान शोध अधिकारी महोबा डॉ. निवेश सिंह ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी के वैज्ञानिक डॉ. मनोज सिंह ने किसानों को मृदा परीक्षण की जानकारी दी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की अपील की। उद्यान वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र प्रताप सिंह ने पान के खेतों के किनारे पपीते की खेती कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने की तकनीक बताई।
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